En libertad tres de los cuatro detenidos durante la concentración republicana

Pese a la prohibición expresa de celebrar una manifestación republicana, la bandera tricolor ha acabado entrando en la Puerta del Sol, lo ha hecho entre gritos de "¡España Mañana será republicana!".



La portaban detractores de la monarquía indignados con el despliegue real y el blindaje policial en el centro de la ciudad. Un ciudadano explica para laSexta Noticias que "nadie ha votado, nadie ha elegido y estamos en una democracia. Un jefe de Estado debe estar elegido por el pueblo".



El único altercado se ha producido cuando cinco personas han desplegado banderas republicanas en plena Gran Vía, tres de ellas han sido detenidas por resistencia a la autoridad y por saltarse una valla.



Fernando ha querido llevar el republicanismo hasta empezar una huelga de hambre: "En 36 horas me han movido siete u ocho veces de sitio, sobre todo a lo largo de la noche".



La policía nacional no tenía orden de retirar banderas republicanas pero sí de prevenir altercados públicos. Sin embargo, una joven no ha podido acceder al tramo del recorrido por llevar una chapa tricolor, se dirigía a casa de su hermana.