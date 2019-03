Podemos propone a la exjuez Manuela Carmena para la Alcaldía de Madrid

La exmagistrada de 70 años, jubilada desde 2010, y juez emérita del Tribunal Supremo, participará de este modo en las primarias que ha puesto en marcha la iniciativa municipalista para encabezar la lista que concurrirá bajo la marca Ahora Madrid en las próximas municipales.



Según ha explicado la miembro del Consejo Ciudadano municipal de Madrid, Rita Maestre, Carmena encabeza la propuesta de candidatura que está elaborando el partido junto con otros colectivos y actores de la sociedad civil que también participan en Ahora Madrid, antes Ganemos Madrid.



"No es una candidatura de Podemos", ha querido dejar claro Maestre, para recordar que su formación decidió en otoño en su asamblea constituyente no concurrir con sus siglas en las elecciones municipales, pero sí participar en los casos que se dieran las condiciones necesarias en candidaturas de unidad popular.



Así, en la candidatura en la que trabajan los miembros de Podemos se integrarán, además de Carmena, otras personas de "reconocido prestigio" de distintos ámbitos de la sociedad civil, según ha avanzado Maestre. "Aspiramos a que nuestra propuesta sea potente e incluya a actores de diferentes sectores", ha añadido.



Asimismo, la miembro de la dirección municipal, que también integra el Consejo Ciudadano estatal de Podemos, ha confirmado que ha sido el propio secretario general de la formación en Madrid, Jesús Montero, quien ha contactado con la exjuez para pedirle que encabece la propuesta de candidatura en la que están trabajando, que contará con 30 candidatos y que presentarán la próxima semana en rueda de prensa.



Según han explicado fuentes de Ahora Madrid, la iniciativa no tiene previsto presentar en estas primarias una propuesta de candidatura unitaria como la que han impulsado la dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid y Convocatoria por Madrid para las autonómicas.



Mauricio Valiente, a la espera del referéndum de IU

Así, es previsible que Carmena compita por ser cabeza de lista con los candidatos que presenten el resto de actores que participan en Ahora Madrid y con Mauricio Valiente, el candidato de IU a las elecciones municipales, que está a la espera del resultado del referéndum que celebrará la coalición de izquierdas el día 14 sobre su participación en esta candidatura de unidad popular.



Las primarias de Ahora Madrid dieron comienzo este lunes, con la apertura del plazo para inscribir las candidaturas, que terminará el mismo sábado 14 en el que IU celebra su referéndum. En estas primarias concurrir tanto aspirantes individuales como agrupados en plataformas.



El lunes 16 se conocerá la lista completa de personas candidatas y plataformas que se presentan. Posteriormente, se iniciará un periodo de campaña de una semana, entre el martes 17 y 24 de marzo. Las votaciones serán telemáticas y tendrán lugar del 26 al 29 de marzo. Se habilitarán espacios físicos para facilitar la participación presencial, asistida de ser necesario.



El día 1 de abril, Ahora Madrid presentará el programa y a las personas elegidas como candidatas al Ayuntamiento así como a la persona que encabezará la lista, postulándose a la Alcaldía. La lista final contemplará criterios de paridad de género intercalada. Eso sí, en el caso de que salgan dos mujeres seguidas más votadas, se permitirá, ha explicado Pepa López, portavoz de la candidatura.