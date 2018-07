Podemos califica de "vergonzosa" la campaña de la Diputación de Cádiz que incluye la imagen de Juan José Padilla

Podemos ha criticado que la Diputación de Cádiz haya utilizado para su campaña 'Soy de Cádiz' la imagen del torero Juan José Padilla y considera "vergonzoso" que use como reclamo turístico "el sufrimiento y la muerte de un animal".



La campaña turística, en la aparecen personajes populares como la bailaora Sara Baras, la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, o el cantante Alejandro Sanz, perpetúa, según Podemos, "estereotipos sobre esta tierra y sus gentes" y una imagen "construida desde arriba que tanto daño nos hace y con la que muchos gaditanos y gaditanas no se sienten identificados", ha criticado la formación.



"El toreo es una de las formas más brutales de maltrato animal. Es vergonzoso que la Diputación use como reclamo turístico el sufrimiento y la muerte de un animal", han añadido.

Mientras que en la campaña la Diputación define a Padilla como "ejemplo de coraje y superación", para Podemos "está en lo más alto de la violencia contra los animales y es un ejemplo de los valores más rancios y deshumanizados que, por desgracia, perviven en esta sociedad".



Por ello, se han sumado a la condena de otros grupos, como el Colectivo Antitaurino de Jerez, que ha lanzado una petición en change.org, o el partido PACMA, y ha pedido la retirada inmediata de esta campaña "con la que no puede sentirse identificada mucha de la gente que conforma esta provincia".



El lema que difunden las personalidades seleccionadas -"He luchado por mis sueños y lo he conseguido. Lucha por los tuyos"- es, para Podemos, "como si el paro, la pobreza endémica de esta tierra o el olvido de las administraciones fueran responsabilidad individual de la mayoría social de nuestra tierra en lugar de condiciones estructurales derivadas de las políticas de austeridad, las privatizaciones y la dependencia económica".