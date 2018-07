Pedro Sánchez plantea su discurso de investidura como un "sí o no" a Mariano Rajoy

Pedro Sánchez ha llegado entre aplausos al hemiciclo y, también entre aplausos, se ha subido a la tribuna para tomar la palabra. El discurso ha durado una hora y media y el concepto de ‘cambio’ se ha repetido más que ningún otro.

Pedro Sánchez ha explicado con quién cuenta y con quién desea contar para ese cambio y también con quién no, con el Partido Popular y Mariano Rajoy. "Cómo nos vamos a sentar con el PP si sus políticas y su candidato son innegociables", ha dicho Sánchez en su discurso.

Después de mirar a su derecha para decirle que no, ha mirado a su izquierda para pedir a Podemos que no alimenten falsas esperanzas de gobiernos imposibles. "A muchos votantes socialistas nada les gustaría más que un gobierno que aglutinara a las principale fuerzas de izquierda pero es absurdo llegar allí, que todos los votantes de izquierdas de este país lo sepan, no hay mayoría suficiente en este parlamento para sumar un Gobierno de izquierdas, no suma, lo siento, pero no suma", ha dicho el líder socialista.

Durante su discurso, Sánchez se ha dirigido directamente a los líderes de Podemos y Ciudadanos. A Pablo Iglesias ha intentado convencerlo de votar por aquello que les une y a Albert Rivera para darle las gracias por el acuerdo alcanzado. "Agradezco a Ciudadanos y a Rivera su valentía y su compromiso", ha dicho.

El candidato del PSOE ha desgranado la mayor parte de propuestas que incluye su pacto con Rivera,m enfocadas, dice, a mejorarle la vida a la gente. "Una españa mejor, donde trabajar garantice llegar a fin de mes, donde los padres y madres trabajadores puedan jugar y educar a sus hijos", ha dicho Sánchez.

En total son 200 propuestas que le ha repetido una y otra vez a los partidos de izquierda, advirtiendo de que podrían ser realidad ya.

Pedro Sánchez ha terminado su discurso avisando de que a partir de mañana todos deberán retratarse. "Tendremos que responder sencillamente con un sí o con un no y en ese momento sabremos donde realmente está cada uno", ha explicado Pedro Sánchez. Si la semana termina sin acuerdo, dice, no habrán hecho bien su trabajo.