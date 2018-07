Pedro Sánchez: "Necesitaremos al menos un mes de negociación, yo voy en serio"

HA DICHO QUE "EN SU FORMULACIÓN DEL GOBIERNO EL PP NO ENTRA"

Tras ser propuesto candidato a la investidura, Pedro Sánchez ha presentado la propuesta del PSOE para formar Gobierno. Ha explicado que España se enfrenta a cuatro grandes desafíos: "las faltas de oportunidades laborales, la desigualdad, la crisis de convivencia de Cataluña y la lucha contra la corrupción". Sánchez ha explicado las reformas que a su juicio necesita España ante esos cuatro desafíos. Ha señalado que su "prioridad va a ser crear empleo" y ha anunciado que van a proponer tolerancia cero contra la corrupción". Ha señalado que "es consciente del desafío" que afronta, ha destacado que "el PSOE ha sido escrupulosamente respetuoso con los procesos". Ha dicho que "en mi formulación del Gobierno el PP no entra" y ha reconocido que "le gustaría tener el mismo tiempo que Rajoy para formar Gobierno" y ha dicho que "necesitarán al menos un mes de negociación". El líder del PSOE ha valorado la rueda de prensa de Pablo Iglesias ha defendido que "los votantes de Podemos no entenderían que no apoyaran a un presidente socialista que pusiera fin a cuatro años de Gobierno del PP".