Pedro Sánchez: "He intentado contactar con Pablo Iglesias pero no ha sido posible, hablaremos en los próximos días"

PABLO IGLESIAS ASEGURA QUE ESPERA SU LLAMADA

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, asegura que ha intentado contactar sin éxito con Pablo Iglesias. Desde Ferraz confirman que la llamada se ha producido alrededor de las 20:00 horas, antes de que Sánchez lo hiciera público en Twitter. El líder socialista le ha dejado un mensaje a Iglesias tras no lograr contactar con él. "Hablaremos en los próximos días de políticas progresistas, no de sillones", ha señalado Sánchez en redes sociales. Pablo Iglesias aseguró en laSexta Noche que aún no había recibido la llamada de Sánchez.