Pedro Sánchez: "Hago un llamamiento personal a Iglesias y a Rivera para formar un gobierno con tres causas"

Sánchez anunció que llamaría a las fuerzas del cambio, pero en plena campaña gallega ha decidido tenderles la mano directamente: "Me gustaría hacer un llamamiento personal tanto a Iglesias y como a Rivera, que lo piensen de verdad, que lo piensen bien, porque somos 14 millones de españoles y tres partidos y la posibilidad de hacer un gobierno con tres causas, la lucha contra la desigualdad, acabar con la corrupción y crear empleo digno".

Pero Podemos asegura que por ahora no hay ningún tipo de contacto: "Siempre cuando ha habido conversaciones las comunicamos así que ahora mismo no hay conversaciones con el PSOE" ha anunciado Íñigo Errejón.

Rivera desde Vitoria, no contempla esa opción, les pide a Sánchez y Rajoy que dejen de darse la espalda y añade un mensaje para Podemos y a los socialistas: "Es lo único que pido, le pido a los del no es no y a los de mi silla o la mía, ya saben de quien hablo, que nos dejen trabajar, solo eso".

Rajoy recordó que la responsabilidad de que España este bloqueada es únicamente del no de Pedro Sánchez: "Tendría su gracia que por una actitud obstruccionista, antipatriótica y bastante poco democrática al final resulta que los esfuerzos de los españoles no sirven para nada y vamos a volver al punto de partida".

La socialista Margarita Robles ya apuntó alguna posibilidad para evitar terceras elecciones, la viceprimera secretaria del PSC secunda la moción: "Esto requeriría una actitud muy diferente por parte del PP de la que se ha tenido hasta ahora, y esto debería pasar por un acuerdo en el que el candidato fuera uno o una diferente a Rajoy". Esa posibilidad de cambiar a Rajoy, la respuesta del PP siempre ha sido un no rotundo.