Después del carpetazo del PSOE al gobierno de coalición, toca explorar otras vías. "Es una oferta que ya no está sobre la mesa", ha dicho Cristina Narbona, presidenta del PSOE.

Izquierda Unida proponía que Podemos acepte un acuerdo programático. "Un gobierno socialista con un programa pactado con Unidas Podemos, igual que existe en países como Portugal o Dinamarca", ha añadido Narbona.

También barajan la opción de la abstención de PP y Cs. "El que un partido se abstenga en una votación no tiene por qué significar que se haya pactado algo con ese partido que cambie nuestra oferta electoral", ha apuntado la presidenta socialista.

Los populares, que denominan a Sánchez como "Doctor Fracaso", insisten en el 'sí' a pactos de Estado y el 'no' a facilitar su investidura.

"Que no busquen que arreglemos los problemas socialistas desde otros partidos", ha asegurado Cuca Gamarra, vicepresidenta general del PP

En Ciudadanos tienen claro cuál será su papel. "¿Quién salió investido? Rivera salió investido como único líder de la oposición", ha destacado Inés Arrimadas.

Mientras, continúa el malestar en la formación de Iglesias, Echenique cargaba en Twitter contra la oferta de Sánchez y, a través de una carta, en Podemos explican a sus bases el motivo de su abstención.

"No podemos aceptar carteras sin capacidad ejecutiva. No nacimos para dar un gobierno gratis, tampoco para ocupar puestos sin poder real que no cambien nada", han sentenciado.

Pero cierran con un mensaje: hasta el 23 de septiembre hay tiempo.

No obstante, las diferencias continúan. En este caso, entre la diputada de Podemos, Rosell, y la vicesecretaria general del PSOE, Lastra. "El ministerio de Igualdad nunca fue ofrecido por Calvo en la negociación con Echenique. Es "relato" político (antes se llamaba mentira)", ha escrito Rosell.

"Lo que dices no es cierto, fíjate si formaba parte de nuestra propuesta que yo misma la reiteré en la tribuna delante de toda España", le ha respondido Lastra.

En Podemos afirman que la oferta Sanidad, Vivienda e Igualdad nunca existió.