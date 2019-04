Del paraguas de Cifuentes al chubasquero de Revilla, las anécdotas del desfile del 12 de octubre

Como cada año, el desfile por la Fiesta Nacional del 12 de octubre ha dejado varias anécdotas que han encendido a las redes sociales. Muchos eran los que no estaban, como varios presidentes autonómicos o como Pablo Iglesias, que ha querido dejar su mensaje a través de Twitter.

Los patriotas de verdad no dan la espalda a su patria. Patriota de verdad es quien defiende a su gente. Feliz 12 Oct. #MiPatriaEsLaGente pic.twitter.com/vyfl2GhTCd — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 12 de octubre de 2016

No obstante, los que sí fueron no defraudaron. Miguel Ángel Revilla fue uno de los que decidió no mojarse, y su indumentaria ha dado mucho que hablar. Su imagen con el chubasquero no ha dejado indiferente a nadie.

-Revilla, te invitamos a la gala, pero por favor no la líes

-Prometido pic.twitter.com/3pYjKnCkZU — Anita Botwin (@AnitaBotwin) 12 de octubre de 2016

Otro de los protagonistas fue el paraguas patriótico de Cristina Cifuentes, quizá la curiosidad más comentada en Internet durante el desfile. Aunque el paraguas de la reina Letizia tampoco se ha salvado.

El paraguas de Cifuentes no puede ser más discreto — Antonio Maestre (@AntonioMaestre) 12 de octubre de 2016

Puigdemont llamando a Cristina Cifuentes para ver que día le deja el paraguas — Doctor Miarma® (@doctormiarma) 12 de octubre de 2016

'Miura', por su parte, también ha acaparado muchos focos. El carnero ha sido este año el encargado de desfilar con la legión con motivo del desfile de las Fuerzas Armadas en el día de la Fiesta Nacional.

