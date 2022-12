TRATARÁ DE EVITAR QUE GOBIERNE EL PP

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha valorado en rueda de prensa el resultado de las elecciones autonómicas y municipales del 24M: "La política en España ya no es una cuestión de dos partidos, al menos es de tres". Su estrategia a partir de ahora será "tratar de evitar que el PP gobierne en las comunidades donde no ha tenido mayoría absoluta", aunque ha dejado claro que "Podemos no entrará a formar parte de ningún gobierno presidido por el PSOE".