Durante el acto en Barcelona, el secretario general de Podemos se ha referido al partido del Gobierno, pero sin nombrarlo."Parece que llamar gentuza a los ladrones y a los corruptos les ofende mucho".

Por otro lado, no dejo en el anonimato a los más afectados y poniendose en su lugar no ha dudado en mostrar su indignación. "A mi lo que me ofende son los desahucios, a mí lo que me ofende es que haya 13 millones de ciudadanos en riesgo de pobreza", declaró.