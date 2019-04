Pablo Iglesias obvia al PSOE: "Somos el principal partido de la oposición"

Pablo Iglesias ya etiqueta la España que ha descrito Rajoy: "Sólo la ve él". Seguramente sea el últitmo debate sin Podemos en el hemiciclo. Al menos, para Iglesias, por intentarlo que no quede: "Es un honor ser la oposición".

Idéntico mensaje al que le oímos anoche en televisión: "Somos el principal partido de la oposición". Lo que dice que le ocurre por la calle le hace sentirse importante: "Hay gente que me para y me dice que son de derechas pero me votarán".

Durante su entrevista Iglesias compartió una inquitante definición sobre qué es un rico: "El que no paga los impuestos que le corresponde". Sin embargo, y hablando de pagar impuestos, por el número tres de su partido realizó una defensa cerrada, y cree que quienes le han acusado, "deberían pedir disculpas".

De hecho, el líder de Podemos propone rebajar la tensión, "que dejemos de lanzarnos dardos". Pero eso, en año electoral, parece por lo menos complicado.