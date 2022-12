El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, propondrá en los próximos días al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, el día y el lugar de celebración del debate entre ambos, que podría ser antes de las elecciones autonómicas y municipales.

Iglesias ha afirmado en una entrevista en Antena 3 que lo "lógico y razonable" sería debatir primero con los líderes del PP, Mariano Rajoy, y del PSOE, Pedro Sánchez, pero ha añadido que si eso no es posible, en Podemos están "encantados de debatir con todo el mundo".

Preguntado por Rivera, ha dicho que no le importaría que el cara a cara fuera antes de los comicios del 24 de mayo y, en este sentido, ha señalado que "en los próximos días" propondrá día y lugar. No obstante, ha mantenido que el principal rival de Podemos es el PP y ha destacado: "A mí con quien me gustaría debatir es con Mariano Rajoy".

Sobre las críticas de Felipe González a su partido, ha señalado que si alguien se ha distanciado de sus orígenes es el expresidente del Gobierno, tanto que "si el Felipe del 82 viajara al presente se haría de Podemos horrorizado a la vista de en lo que se ha convertido", ha concluido.