Otras dos fundaciones más vinculadas a CDC podrían haber financiado ilegalmente el partido

FÒRUM BARCELONA PUDO PAGAR 1,3 MILLONES DE EUROS

Los investigadores han descubierto que no sólo la fundación CatDem desviaba fondos presuntamente a CDC: Fòrum Barcelona actuaba supuestamente de la misma forma. Entre 2008 y 2013 pagó 1,3 millones de euros. A esa fundación también le hacía donaciones Teyco. Convergéncia dice que era por trabajos realizados, pero el Tribunal de Cuentas no lo ve así: cree que no está justificado.