En España ya hay más de 33.000 personas infectadas por COVID-19, un virus que se ha cobrado la vida de 2.182 personas. Pese a los datos tan negativos, las altas médicas también van en aumento y suponen ya el 10% de las personas infectadas.

Una de esas personas que se ha recuperado del coronavirus es Carmen, una mujer de 75 años que ha pasado 15 días ingresada en un hospital por neumonía y coronavirus. Finalmente, siendo una persona de riesgo por la edad, ha logrado el alta médica y no ha dudado en compartir su historia.

Grabada en vídeo por el personal que la ha atendido estos días, Carmen ha lanzado un mensaje positivo para todos aquellos que se encuentren enfermos por coronavirus. "De esto se sale porque yo he salido. He estado muy malita, pero he salido", asegura. "Un beso para todos los que estén malos, que se van a mejorar igual que yo me he mejorado", añade en el vídeo difundido en redes sociales.

También ha compartido un mensaje de agradecimiento dirigido al personal sanitario: "Me han atendido muy bien, se han portado muy bien aquí en el hospital".