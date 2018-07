Moreno confía en pactar con el alcalde de Granada la fecha para su dimisión

En declaraciones a los periodistas, el dirigente del PP ha alegado que quedan tres semanas para que Torres Hurtado comparezca ante el juzgado para declarar tras haber sido detenido esta semana por su implicación en una presunta trama de corrupción urbanística en dicho consistorio.

De hecho, ha pedido a los grupos de la oposición, y especialmente al PSOE, que esperen, antes de registrar una moción de censura, a conocer los cargos que le imputa el juzgado al alcalde de Granada cuando declare el próximo 12 de mayo.

Aunque el secretario general del PP de Granada, Santiago Pérez, acotó ayer "como máximo" hasta este fin de semana el plazo de reflexión para que el alcalde de Granada decida dimitir, el líder del PP andaluz no ha sido tan estricto en los plazos.

Según el líder del PP andaluz, "la ciudad no puede estar mucho tiempo sin Gobierno, pero perfectamente se puede reflexionar conjuntamente con Torres Hurtado sobre cuándo sería el momento para que él diera un paso al lado y buscar una fecha en la que esté dispuesto a dejar la alcaldía".

También ha dejado claro que no se puede prejuzgar a nadie y que hay que darle la posibilidad de defenderse, pero ha añadido que, una vez que los partidos de la oposición en Granada han manifestado su voluntad de plantear una moción de censura, "toca pensar en el interés general de un proyecto político y de los ciudadanos de Granada y no en el interés particular".