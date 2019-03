Cristóbal Montoro no piensa dimitir: "Me voy a quedar más tiempo"

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha dicho al PSOE que si continúa insistiendo con su exigencia de que dimita se quedará más tiempo, si bien ha añadido que "nada es eterno" y que hay que dejar que el tiempo haga su trabajo.



Así ha respondido Montoro en la sesión de control en el Senado a la pregunta del senador del PSOE Óscar López sobre si está dispuesto a cerrar esa hoja de servicio público de la que tanto se "ufana" presentando su dimisión.



Montoro ha destacado que la "obsesión" socialista para que deje el Ministerio de Hacienda reafirma que la acción del Gobierno va en la línea correcta. Con ironía, el ministro se ha preguntado por qué su "modesta" persona puede acaparar los intereses del PSOE, circunstancia que no entiende bien y que ya ocurría en tiempos del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.



Además, se ha referido a López como un político de "infundios" y le ha lanzado una pregunta "intelectualmente elevada" para que explique cómo este Gobierno del PP está apoyado por 10,8 millones de votos que confiaron en él para sacar a España de la crisis entre todos.



López le ha pedido a Montoro que le recuerde al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que durante esta legislatura hay menos gente trabajando, con menos derechos y menor sueldo. Asimismo, ha acusado al ministro de ser el autor de una "bochornosa" amnistía fiscal y le ha pedido que escuche a la gente y dimita.



En otra intervención, Montoro ha respondido en la sesión de control a la pregunta del senador socialista Juan Francisco Martínez-Aldama sobre si continúa considerando que la amnistía fiscal ha sido una decisión exitosa.



El ministro ha subrayado que en España no ha habido una amnistía fiscal porque no se han perdonado las culpas y ha añadido que fue una medida extraordinaria en un año extraordinario, "al borde del colapso financiero y de la intervención". Montoro ha reiterado que, gracias a esa "regularización" se han ingresado 1.200 millones, lo que cuestan jueces y fiscales, ha permitido aflorar un patrimonio de 44.000 millones y una información tributaria que antes no había de 124.000 millones.