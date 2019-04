Mario Conde, en 2015: "Yo no robé, no tenía motivos para ello"

MARIO CONDE, DETENIDO EN LA OPERACIÓN FÉNIX

El exbanquero Mario Conde ha sido detenido por la Guardia Civil por blanqueo de capitales al repatriar desde Suiza el dinero de Banesto. Sin embargo, en una entrevista en mayo de 2015 en Antena 3, con Risto Mejide, afirmó que no había robado. "No tenía motivos para ello", dijo. Además, añadió que no robó porque "con 35 años tenía la vida resuelta" y porque "antes de entrar en Banesto tenía una cuenta corriente con 13.000 millones de pesetas".