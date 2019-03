Mariano Rajoy: "Gobernar no es fácil, participar en una tertulia sí"

En la víspera para las elecciones andaluzas, el PP aprovecha la jornada de reflexión para cargar contra sus adversarios desde Valencia. Mariano Rajoy quiere frenar a las nuevas formaciones como Podemos o Ciudadanos. Es su objetivo: "impedir que los adanes que florecen por doquier vengan a poner las cosas como nos las encontramos hace cuatro años en nuestro país", ha dicho el presidente del Gobierno.

Asegura el presidente que Gobernar no es para amateurs: "Gobernar no es fácil, participar en una tertulia sí". Y añade un mensaje totalmente electoralista: " "El PP esta aquí, a disposición de los españoles, no de los zascandiles".

También Rajoy manda un recado para el PSOE, recuerda la herencia recibida y les dice a los socialistas que no pueden dar lecciones de nada: "No somos perfectos no son perfectos, perfectos son los demás, ha añadido con ironía, pero este partido "ha cogido España en la peor situación, y aquí estamos", afirmaba Rajoy".

Discurso de Rajoy junto a otros miembros de la cúpula del PP, como Cospedal. La secretaria general, sorprende de forma significativa que envíe un mensaje de apoyo a Alfonso Grau, que ha dimitido imputado por el Caso Nóos y la mano derecha de Rita Barberá en Valencia y que se sentarñá en el banquillo: "No está, pero quiero mandarle un fuerte abrazo de parte de todos", ha dicho Cospedal. También ha puesto en el centro de su diana, por igual, a Podemos y sus intereses ocultos, dice, y al PSOE: "Otros acaban de nacer ahora, y otros tienen años de historia de incompetencia".

Críticas en la misma línea que la alcaldesa de Valencia, tiene para todos. Dicen que algunos quieren romper con el espíritu de la transición: "Unos lo quieren romper por resentimiento contenido, los más radicales. Otros por tibieza y complejo, los socialistas descomprometidos". Rita no ha nombrado a Podemos, pero a nadie se le escapa: "El único Monedero que no van a rascar es el suyo".

Mensajes en clave electoralista del Partido Popular a dos meses de las próximas municipales y autonómicas.