Mariano Rajoy no ha llenado en Las Rozas, Madrid, en el que ha sido su mitin más multitudinario de la campaña. El Presidente ha tenido un acto con Esperanza Aguirre, que ha llegado a admitir que se había agobiado porque veía sillas vacías.

Rajoy ha comenzado su intervención teniendo un recuerdo para los dos policías muertos en Kabul y después ha recuperado el tono mitinero para arremeter contra Podemos y Ciudadanos. Rajoy ha afirmado que el PP no nació en un plató y no es producto de marketing, que hay cantera y no sólo un líder y que hay partidos con programas que son papel mojado.

En uno de los dicursos más duros de Rajoy en lo que va de campaña, el presidente del Gobierno ha dicho que "cuando lo más difícil ya está hecho, no hay que dejar que los cantos de sirena del populismo, del radicalismo y la bisoñez desvíen del camino, que va a llevar a 20 millones de españoles trabajando en 2020".

En este sentido, Rajoy ha hablado del reto que supone lo que él considera "el chantaje soberanista" y ha subrayado que "con la unidad de España y la soberanía nacional no se juega".