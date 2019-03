"Joder, que alguien pare, coño": la emoción de Rajoy ante los aplausos del PP al anunciar su dimisión

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado que dejará la Presidencia de la formación y cumplirá su mandato hasta el día que el partido elija a su sustituto. "Es lo mejor para el PP, para mí y para España", ha dicho ante el Comité Ejecutivo Nacional.

Rajoy no ha ocultado su emoción cuando anunciaba su adiós a la presidencia del PP. "Llevo mucho tiempo en política y se apreciar en todo lo que vale vuestro respeto. Soy consciente de la enorme lealtad que he tenido por parte de todos vosotros hasta el último día, ha sido increíble", ha exclamado, cosechando un largo aplauso de todo el Comité Ejecutivo, puesto en pie.

Así, ha destacado que ha tenido el "privilegio" de ser presidente del Partido Popular durante 14 años, que ha calificado como "los mejores" de su vida política. "Me llevo el orgullo de haber presidido el partido más importante por su tamaño, sus afiliados, sus electores, el número de sus cargos representativos y, sobre todo, por los beneficios aportados a España", ha aseverado.

'Pesa más la alegría de haberlos compartido que el inevitable sinsabor de abandonar la tarea'

En este sentido, ha agradecido el apoyo que ha recibido estos años "en toda clase de circunstancias", tanto cuando festejaban los "éxitos" como en situaciones "adversas" que servían para "estrechaban su unidad para consolidar" la fuerza del partido.

El hasta ahora líder del Partido Popular ha dado las gracias a sus ministros, que "han sido magníficos" y "a la única vicepresidenta" que ha tenido, así como a todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional encabezada por la secretaria general del Partido Popular.

"Gracias por todos estos años, pesa más la alegría de haberlos compartido que el inevitable sinsabor de abandonar la tarea en mitad de la cosecha", ha asegurado. Finalmente, Rajoy ha indicado que seguirá en el partido porque no se imagina la vida fuera de la formación.

"Esto es mi vida y quiero que siga siéndolo. No voy a dejar el carné que me ha acompañado siempre y allí donde me encuentre seguiré con vosotros en la senda que el partido transite y desde el primer momento a la orden de elijáis. Y a la orden es la orden y con la lealtad que mi conciencia y mis 40 años aquí me exigen", ha concluido.