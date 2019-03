Manos Limpias insiste en que soboraron al empresario que denunció la trama Púnica

Esperanza Aguirre sigue defendiendo que ella no sabía nada de los negocios de Granados. Se justifica en que David Merino, en 2008, se retractó ante el juez diciendo que Granados no tenía nada que ver en ninguna trama corrupta. "Aquello se sustanció y el denunciante se desdijo en sede judicial", ha dicho Aguirre en una entrevista en la 'SER'.



Aguirre se refiere a lo que David Merino, exdirectivo de la constructora 'Dico' contó, cómo funcionaba al detalle la presunta trama corrupta de Granados. "No hay adjudicación, son las reglas del juego", afirmó Merino.



La grabación se realizó en noviembre de 2008, la hizo Javier Chicote, estando presente el sindicato Manos Limpias. Chicote publicó en 2009 en 'Interviú' las primeras pistas sobre las corruptelas de Francisco Granados. Él tiene claro por qué Merino se retractó ante el juez de todo lo que le contó y que Aguirre sabe mucho más de lo que ahora dice, "a David Merino le ofrecieron dinero a cambio de silencio. Aguirre sabía que había corruptelas en torno a Granados y le exigió que las parara. Aguirre finalmente las logró parar.



Algo que Manos Limpias afirma también en el escrito que presentó a la Fiscalía anticorrupción. "Se echa para atrás porque le compran a través de Granados", ha explicado Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias. El tiempo dirá si la lideresa sabe más de lo que dice saber.