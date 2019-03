Lunes negro para Rajoy: Bárcenas declara ante el juez y él se enfrenta a una nueva comparecencia pública

El extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas presta declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en un clima de expectación ante su posible cambio de estrategia. Las partes personadas en la causa que investiga la presunta contabilidad B de la formación, gestionada por el exgerente, confían en que el imputado confirme la autenticidad de un documento contable manuscrito en el que se reflejan pagos a altos cargos populares, entre ellos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.



Es la primera vez que Bárcenas llega a las dependencias judiciales en un furgón de la Guardia Civil, que le transportará desde la cárcel madrileña de Soto del Real. Allí acabó el pasado 27 de junio, última vez en que fue interrogado por el juez Ruz, que ordenó su ingreso en la cárcel tras detectar que el extesorero ha estado trasladando fondos a EEUU y Uruguay desde sus cuentas suizas no bloqueadas.



El imputado estrena, además, representante legal. Durante la declaración está acompañado por el que fuera juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, que ha asumido su defensa tras la retirada de los abogados que le representaban hasta el momento, socios del bufete de Miguel Bajo Gómez de Liaño se entrevistó este sábado en la prisión con Bárcenas y lo volvió a hacer este domingo para preparar la declaración.



La celeridad con que Ruz procedió el pasado miércoles a la citación de Bárcenas no ha amedrentado al nuevo letrado que asumió la representación del extesorero el pasado jueves y adelantó que no solicitaría el aplazamiento de la declaración al considerar que dispone de tiempo suficiente para preparar su defensa.



El regreso de Bárcenas a la Audiencia Nacional se produce en un nuevo escenario marcado por las revelaciones realizadas por el exgerente al director de El Mundo Pedro J. Ramírez. En una conversación de cuatro horas mantenida con el periodista, el imputado dijo que el PP lleva 20 años financiándose de forma ilegal, a través de la recepción de donaciones aportadas por empresarios interesados en conseguir la adjudicación de obra pública.



Aseguró que era el también extesorero Alvaro Lapuerta el que se encargaba de recibir el dinero, que se le entregaba en efectivo en maletines o sobres en la sede del PP en la calle Génova de Madrid. Los fajos de billetes se guardaban en la caja fuerte. Según la versión ofrecida por Bárcenas, parte de ese dinero se empleaba para el pago de sobresueldos a altos cargos del partido.



No es la primera vez que el extesorero comparece ante Ruz en el marco de esta pieza separada. Bárcenas se sentó ante el juez el pasado 22 de marzo junto a Lapuerta. Entonces, se negó a prestar declaración y recordó que era la "octava vez" que comparecía ante un magistrado. "Nunca más declararé", dijo entonces. Mañana se comprobará si rompe o cumple esta promesa.



El nuevo interrogatorio al extesorero, que el juez ha fijado para las diez y media de la mañana, ha levantado el interés de numerosos medios internacionales, que han solicitado acreditación a la Audiencia Nacional para poder cubrirlo. Entre ellos se encuentra el canal qatarí Al Jaazera en árabe y en inglés y medios franceses, alemanes y norteamericanos. Está previsto, además, que a su llegada a las dependencias judiciales, Bárcenas sea recibido, por los organizadores de la campaña 'Bárcenas, tira de la manta' que leerán algunas de las 34.000 cartas que le han enviado a la cárcel.