Los partidos no independentistas reprochan la actitud de Torra durante el 1-O: "Luego que no vengan diciendo que son presos políticos"

El Partido Popular aprovecha el llamamiento de Torra para advertir al independentismo. "Luego que no vengan diciendo que son presos políticos, lo que están haciendo es llamar al quebrantamiento de la ley. Cuando el peso de la ley caiga sobre ellos que no vengan al Parlamento a contar que están oprimidos", sostiene Teodoro García, secretario general del PP.

Los 'populares' hablan de cárcel, mientras Ciudadanos, que exige a Sánchez el 155, sigue esa escalada verbal. "Cataluña se ha convertido en un territorio sin ley. Puede ocurrir cualquier desgracia por no actuar y garantizar las leyes. Millones de españoles no aguantamos más", señala Albert Rivera.

En el PSOE piden responsabilidad a los partidos y se esfuerzan por echar agua al fuego. "No hay que caer en la provocación. A nosotros nos importan las acciones más allá de los discursos", añade el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

A Podemos, tanto la actitud de Torra como la de PP y Ciudadanos, le parece una irresponsabilidad. "Lo responsable es llamar al diálogo desde cualquiera de las partes implicadas en el conflicto. Las posturas en los extremos lo único que hacen es alimentar el conflicto", asegura Noelia Vera, portavoz del Consejo de Coordinación de la formación morada.

Críticas, que también reparte la portavoz del Gobierno, para la que el 1 de octubre, no tiene nada de celebración. "No hay nada que celebrar, es un día de triste memoria para el Gobierno de Rajoy. Proyectó imágenes penosas, pero no fue un día para celebrar para todo el imaginario independentista", indica Isabel Celaá. Y también pide a todos responsabilidad.