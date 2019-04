Los lamentos de Rajoy: "Considero que es muy difícil ser presidente del Gobierno"

Mariano Rajoy sale a hacer ejercicio por Galicia y cuando termina, explica cómo es ser presidente. "Mentiría si dijera que es fácil, yo lo considero muy difícil, pero la clave es intentar hacer las cosas bien y no volverse loco ni agobiarse".

Para no agobiarse hace deporte, esta vez ha hecho siete kilómetros andando. "Desde Los Castaños he tardado una hora, o sea que es buen ritmo". Aunque no ha batido el récord de 58 minutos que hizo dos días en verano.

Pero no sólo practica deporte durante el puente, asegura que "los días de diario hace cinta y elíptica durante 40 minutos" y dice que su salud es buena: "toco madera, pero estoy razonablemente bien, sobre todo equilibrado".

Aprovechando que está en Galicia, presume de tierra: "este es el mejor año de la historia del turismo en Galicia" y da recetas para que incluso mejore, "hay que traer presencias de fuera porque luego sale en las televisiones de todo el mundo".

Antes de despedirse y con las fiestas cerca, asegura que volverá a Galicia para pasar el fin de año.