Londres rechaza el diálogo sobre Gibraltar: "La soberanía está clara"

Reino Unido ha rechazado la propuesta formulada por el Gobierno español de mantener conversaciones bilaterales sobre la soberanía de Gibraltar y ha defendido que en todo caso debería haber un diálogo entre España y el Peñón sobre asuntos pesqueros.



En un artículo en el 'Wall Street Journal' bajo el título "Tenemos que hablar de Gibraltar", el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, ha pedido a Reino Unido que, de cara a la posible reanudación del diálogo sobre Gibraltar, "demuestre" que tiene intención de "deshacer el daño causado" y ha citado como primer y "necesario" paso que retire los bloques de hormigón arrojados al mar.



Asimismo, ha defendido que "el diálogo debe ser bilateral y respetar las leyes internacionales, europeas y nacionales". "España está preparada para reiniciar este diálogo. Estamos dispuestos a aceptar la creación de foros 'ad hoc' en los que otras autoridades, como el Gobierno de Gibraltar y la Junta de Andalucía, puedan participar para tratar áreas en las que tengan competencias", ha sugerido Margallo.



Sin embargo, una portavoz del Gobierno de David Cameron ha dejado claro que Londres no está dispuesto a entablar ninguna conversación sobre el asunto.



"La soberanía está clara en nuestras mentes", ha defendido, subrayando que las únicas conversaciones que Reino Unido podría contemplar serían entre España y Gibraltar sobre las prácticas pesqueras pero no sobre la soberanía o el control de las aguas de pesca del Peñón.



"Debería haber algún tipo de diálogo sobre la pesca", ha insistido la portavoz de Cameron, "pero este no sería sobre quién es responsable de las aguas, ya que eso está claro".