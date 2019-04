Las autoridades españolas aumentan las medidas de seguridad durante el período navideño tras el ataque de Berlín

Preocupados tras lo ocurrido en Berlín. "Yo creo que debemos estar preocupados pero lo que tenemos es que estar ocupándonos nosotros todos los días de que los españoles no sientan ese riesgo", ha asegurado el ministro del Interior. Para Zoido, Nochebuena es un día marcado en rojo en el calendario.

Se esperan grandes aglomeraciones por lo que se ha pedido a los ayuntamientos que blinden las principales zonas comerciales. Como, por ejemplo, en Málaga, donde han colocado maceteros de hormigón en el centro de la ciudad.

En otros lugares ya existen barreras físicas, como en algunas calles comerciales del centro de Valencia. "Yo creo que conseguiría frenar un poquito pero habría que tomar más medidas", asegura un ciudadano.

Los mossos vigilan en los mercados y la guardia urbana patrulla las calles de Barcelona. Aquí se nota la fuerte presencia policial, pero no se descarta usar otras medidas de seguridad, igual que en Madrid. Los que visitan el epicentro de las compras navideñas se sienten seguros. "No he encontrado ninguna cosa anómala como para decir que no hay seguridad", afirma una chica.

Además de aumentar el número de agentes uniformados, el principal aumento de los agentes se observa en los no uniformados. También la Policía Municipal. "Se está trabajando la práctica total de la plantilla y unos están uniformados y otros están de paisano para pasar más desapercibidos y mezclarse entre la gente", explican desde el cuerpo.

Medidas extraordinarias también para fin de año y en la víspera de Reyes.