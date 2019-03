El juez Castro pide las actas de diputados de Rita Barberá y Francisco Camps

Rita Barberá, decidida a defender su inocencia y quitándole importancia, ha querido subrayar que el juez no le ha imputado en este auto alegando que "no estoy imputada, os lo digo para que lo sepais", y mantiene su inocencia asegurando que ella no ha "decidido nada, aprobado nada ni acordado nada, lo hizo una fundación de carácter privado como he dicho siempre".

Una fundación municipal, 'Turismo Valencia Convention Bureau', cuyos principales ingresos salían del erario público. Rita Barberá también ha negado que asistiera a Zarzuela el 29 de enero de 2004 para reunirse con Urdangarin, Camps y Diego Torres. Pero utiliza una coartada que el periodico 'El Mundo' ya ha desinflado. Además, Barberá explica que no va a recurrir el auto del juez Castro.



Eduardo Inda, adjunto al director de 'El Mundo', explica que "esa comida no se celebró en enero de 2004 como dice Torres sino que se celebró el 6 de julio de 2004. Por eso, Rita Barberá dice que en enero estaba en Fitur (Feria Internacional de Turismo en España) y que luego se fue a comer con un compañero de partido".

Francisco Camps no se ha dejado ver, pero este miércoles ya respondía sin respuestas ni explicaciones. Pero lo que si parece es lo que percibió el Instituto Nóos' por las tres ediciones del 'Valencia Summit', más de 3.100.000 euros de dinero público.

Joan Calabuig, portavoz socialista Ayuntamiento de Valencia asegura que "a nosotros lo que nos preocupa es que el dinero de los vecinos y vecinas de Valencia pueda verse malutilizado y nuestro objetivo es que vuelva a las arcas públicas y que se utilice para los ciudadanos y no para el interés particular de alguien".

Por su calidad de aforados, será el Tribunal Superior de Justicia de Valencia el que decida si los imputa o no.