Josep Borrell, a Ada Colau: "Cuando se aprobaron las leyes de independencia, usted se calló"

Borrell ha sido muy crítico con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a quien ha definido como una "emperatriz de la ambigüedad" y le ha recriminado que sea "condescendiente con el nacionalismo" y que calificara la aplicación del 155 como un "golpe a la democracia".

"No, señora Colau, no. Cuando se aprobaron las leyes de independencia con 72 votos, pese a que para cambiar el Estatut se necesitan 90, usted calló, no dijo nada. Cuando a los alcaldes les acosaron porque no querían dejar las escuelas para un referéndum ilegal, usted calló. No nos venga a explicar ahora dónde están los golpes a la democracia, porque empiezan cuando se incumplen leyes fundamentales de un país", ha exclamado.