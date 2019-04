Investigan el presunto chantaje de Manos Limpias y Ausbanc para exculpar a la infanta

La letrada Virginia López Negrete, que ejerce la acusación popular en el caso Nóos en representación de Manos Limpias, ha asegurado que "absolutamente nunca he negociado nada" en relación con la infanta Cristina, y ello, ha aseverado tajante, "hasta tal punto de que incluso si Manos Limpias me dijera que tengo que retirar la acusación contra ella, inmediatamente convoco una rueda de prensa y dejo este caso".



Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a los medios, en respuesta a las informaciones publicadas sobre la posibilidad de que Manos Limpias y Ausbanc hubieran exigido dinero a cambio de retirar las acusaciones que el sindicato dirige contra la infanta.



Al respecto, la abogada ha expresado su "indignación ante las campañas sutiles" desplegadas, ha recalcado, para "desprestigiar" su labor en el caso Nóos."No toleraré ningún tipo de insinuación en este sentido", ha apuntado López Negrete, quien considera "innegociable" que la infanta esté sentada en el banquillo como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.



La abogada ha insistido en el hecho de que se trata de una "campaña de descrédito" ante la posibilidad de que la mujer de Iñaki Urdangarin sea condenada: "Quieren que no tenga todos los sentidos aquí; todos somos humanos y nos afectan las injusticias, pero ejerceré mi trabajo hasta el final".



Es más, la abogada ha abundado en que "si la infanta no estuviera aquí sentada, ninguna de estas noticias estaría en ningun medio de comunicación". López Negrete ha manifestado no entender las acusaciones de Ausbanc, hacia las que se ha mostrado "total y absolutamente desconocedora". "Ni las conozco, ni me constan y ni me interesan. Pero responderé por mi parte y por mi trabajo".