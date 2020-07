El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado que "a nivel internacional la evolución de la pandemia no es buena", si bien en Europa se están registrando diversos rebrotes que proceden de los entornos familiares, el ocio o el trabajo, aunque se trata de focos y no de una nueva oleada: "No podemos hablar de una segunda ola generalizada, porque no la hay. Hay brotes".

Illa ha remarcado que un 70% de los 361 brotes de coronavirus activos en España tienen menos de diez casos asociados. Según el ministro, la mayor parte de ellos vinculados a algunas actividades hortifrutícolas, familiares o de ocio nocturno. En este sentido, el miembro del Ejecutivo ha reiterado que España está siendo capaz de detectar y contener los brotes.

Según el ministro, "los casos que se van detectando tienen dos particularidades": "Un 64% de los nuevos casos están referenciados a Cataluña y Aragón". Además, ha afirmado, "en torno a un 60% de estos nuevos casos son asintomáticos", y están siendo capaces de ser detectados "por el sistema de cribado de las comunidades autónomas".

Salvador Illa ha afirmado que "la edad media está sobre los 45 años", y la presión hospitalaria sigue "baja": "En estos momentos está alrededor del 1,4%". Además, ha apuntado el ministro, "la cifra de fallecidos se mantiene constante entre las seis o siete personas en los últimos siete días por fecha de defunción".

Por eso, ha reiterado Illa, hay que seguir manteniendo las medidas de seguridad que el presidente del Gobierno ha reducido como "las tres 'm'": "Mascarilla, dos metros de distancia y lavado de manos".

El ministro ha afirmado que "corresponde al as comunidades autónomas detectar muy precozmente los casos y aislar y vigilarlos, siempre con el apoyo del Gobierno de España".

"Una o varias vacunas" en 2021

Illa también ha informado de los avances de la vacuna contra el coronavirus. En este sentido, el ministro ha afirmado que, tras mantener conversaciones con el ministro de Ciencia, Pedro Duque, se puede afirmar que "la evolución es positiva".

"Pensamos que durante la primera mitad del año que viene habrá una o varias vacunas disponibles. Hasta ese momento habrá que tener un comportamiento en convivencia con el virus", ha explicado el ministro.