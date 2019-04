Ignacio González le pidió a Zoido que hiciera limpieza en Interior: "Limpia como Paquirri. Doctor, corte todo lo que haga falta"

Ya lo avisó el ministro del Interior cuando estalló el 'caso Lezo': como su secretario de Estado, él también habló con Ignacio González después de ser nombrado.

Ahora se conoce parte de esa conversación en palabras del propio González que publica 'El Confidencial'. El expresidente madrileño se lo cuenta a Enrique Cerezo en una llamada intervenida por la UCO.

"Vamos, entre tú y yo, yo me llevo muy bien con él. Yo le llamé a felicitarle y me llamó él y me dijo, 'oye, yo me tomo un café que quiero hablar contigo' y no sé qué. Yo digo, 'bueno, cuando tengas todo organizado, llámame", afirma González.

El ministro Zoido insiste en lo mismo que ya dijo en su día: que González no es amigo suyo, fue una llamada de cortesía, y que el encuentro nunca se produjo.

Pero a Ignacio González, según sus propias palabras, sí le dio tiempo de hacerle una recomendación al nuevo ministro del Interior.

"Yo solo te doy un consejo, tío. 'Limpia como Paquirri. Doctor, corte todo lo que haga falta, hasta dentro, macho, porque como no lo hagas, te comen en el minuto uno'. Y ya ha cambiado a todo Dios, y ya le están dando leches, macho, es una cosa...", afirma el expresidente de la Comunidad de Madrid.

Durante su conversación, el presidente del Atlético de Madrid se muestra preocupado por la Fiscalía. Cerezo le dice a González que espera que Maza, recién nombrado fiscal general, ponga orden en la causa por el ático del expresidente madrileño.