Iglesias: "El PSOE ha colocado a Pedro Sánchez en jaulas a la hora de negociar"

Pablo Iglesias ha insistido en que el PSOE y Podemos se podrían poner de acuerdo "en muchas cosas", pero ha subrayado que el "problema" es Ciudadanos: "Ciudadanos nos dijo que no estaba dispuesto a que nosotros estuviésemos en el Gobierno. Nos dejaron claro que el Gobierno no sería proporcional y que Podemos no podría estar. (...) Sólo nos plantearon que les diésemos un cheque en blanco. Seremos jóvenes e ingenuos, pero que no nos tomen el pelo", ha explicado el dirigente de Podemos.

El líder de Podemos ha asegurado que en la reunión a tres en Madrid no se llegó a abordar el tema del referéndum, y ha expresado su convicción en que la "mayoría" de los catalanes vería con buenos ojos que Cataluña tenga un "encaje constitucional en un nuevo marco".

Además de la posición de Ciudadanos, Iglesias ha constatado que el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo es el programa económico: "Es imposible. Ciudadanos y nosotros somos como el agua y el aceite", ha dicho el líder de la formación morada.