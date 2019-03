Hacienda confirma que el PP nunca declaró los donativos ilegales que recibió

Primero el juez dio por probado que el PP cobró donaciones ilegales, después el juez dio por buenos los papeles de Bárcenas que recogían esas donaciones. Y ahora, la Agencia Tributaria confirma a través de un documento que publica el diario 'El País' que el Partido Popular no tributó por aquellos ingresos.



En el año 2008, grandes empresas como OHL, Constructora Hispánica o Grupo Sando le entregan a Génova 1.055.000 euros, una cuarta parte de aquella cantidad tendría que haber ido a parar a las arcas del fisco por el impuesto de sociedades, pero eso no ocurrió.



Ahora, Pablo Ruz tiene que determinar si el PP en 2008 cometió delito fiscal. Hay dos posturas enfrentadas, la de Hacienda, que cree que las donaciones ilegales no tienen porqué declararse, y la de la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, que sostienen que sí, que las donaciones deben tributar, como ingresos extraordinarios que son.



En cualquier caso, el informe de la Agencia Tributaria deja atrás una vez más la defensa que hizo el PP de su contabilidad nada más aparecer los papeles de Bárcenas.



Si es legal en su totalidad, si es legal salvo alguna cosa, o si es completamente ilegal será el juez quien lo diga.