Hacienda afirma que Mato estaba casada en gananciales con Sepúlveda durante Gürtel

ADEMÁS ESTÁ SEPARADA PERO NO DIVORCIADA

Desde que en 2009 estallara el caso Gürtel, Ana Mato siempre ha insistido en que durante los años en que Jesús Sepúlveda supuestamente recibió miles de euros en regalos y en metálico de Francisco Correa, ella ya no tenía relación matrimonial con el exalcalde de Pozuelo de Alarcón. Sin embargo, la ministra admite que no se divorció y alega que está separada y apela a su "vida privada" para no aportar documentos.