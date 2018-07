El PP habla de "vil" y "sucia maniobra política" contra Rajoy desde Pontevedra

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha calificado de "vileza" que el Ayuntamiento de Pontevedra haya declarado persona non grata al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. A su entender, esta estrategia "revanchista" está "dirigida desde Madrid".



El propio Rajoy aseguró anoche que había recibido con "dolor" la decisión del Ayuntamiento de Pontevedra de convertirle en la primera persona en su historia que declara 'non grata' porque él ha dicho sentirse "muy pontevedrés". "Podría decir que me importa un bledo, pero no me gustó", afirmó.

El responsable de Organización del PP ha criticado duramente esa decisión del Ayuntamiento de Pontevedra. "Que vileza y que torpeza. Una estrategia revanchista dirigida desde Madrid. Ya me gustaría a mí que Mariano Rajoy fuera de Zamora", ha declarado en un mensaje en su cuenta de Twitter que ha recogido Europa Press.



También ha cargado duramente contra esa decisión la vicepresidenta cuarta de la Mesa del Congreso, Rosa Romero, que ha condenado esta "sucia maniobra política" y este "hecho tan vil a un presidente del Gobierno". A su entender, no es un hecho "aislado" sino que "se generaliza en su forma de actuar en toda España".



"Es triste ver a un PSOE cómplice de estas barbaries, y por lo que que veo, Ciudadanos que parece acomplejado, puede en un futuro muy próximo formar parte de esa actuación tan deleznable", ha manifestado la diputada 'popular'.