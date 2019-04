Gómez-Limón: "El PP me presionó tras el accidente, los muertos les dan igual"

LA DIPUTADA REGIONAL, MOLESTA CON SU PARTIDO

La exidiputada del PP en la Asamblea de Madrid, Teresa Gómez-Limón, ha presentado su renuncia oficial y su paso al gupo mixto. Ante los medios de comunicación ha explicado cómo le trató su partido: Cuando tras el accidente del Alvia estaba en casa convaleciente con un collarín, un pie roto, el esternón roto y diez ataques de pánico al día, el señor Victoria, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, me llamó porque dije que tenían que dimitir los presidentes de ADIF y Renfe y me presionó". Además, ha añadido que "no se puede hablar mal de la alta velocidad porque se pone en tela de juicio los negocios de España, pero los muertos les dan igual.