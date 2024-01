La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reivindicado que el Ejecutivo tiene informes que avalan "perfectamente" que la ley de amnistía al 'procés' es constitucional, tras darse a conocer uno redactado por las letradas de la comisión de Justicia del Congreso en el que se duda de su constitucionalidad.

Montero ha señalado que el Gobierno "tiene informes" para poder tramitar la ley de amnistía realizados por "juristas al menos con el mismo prestigio que tienen otros". Y esos informes --ha continuado-- consideran que "la norma es plenamente constitucional", según ha defendido en declaraciones a Antena 3.

La vicepresidenta primera no ha precisado sus autores, limitándose a decir que son juristas, expertos, catedráticos. De esta forma ha respondido al ser preguntada por un segundo informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso que incide en las dudas de constitucionalidad de la Ley de Amnistía, en el que además se apunta a indeterminación en su ámbito de aplicación.

Ha encuadrado el informe de los letrados de la comisión de Justicia en "discusiones técnicas" y ha insistido en que es el Tribunal Constitucional quien tiene la potestad para determinar su constitucionalidad, tras lo que ha denunciado la "técnica de deslegitimación" del PP de las instituciones cuyas resoluciones "no están en su órbita". "Lo que no vale es que cuando no me gusta lo que resuelve, pues directamente se diga que ese tribunal no está ejerciendo sus competencias con objetividad", ha recalcado.

Preguntada si cree que la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ocultó ese segundo informe de los letrados hasta que finalizó el plazo para presentar enmiendas a la ley, como denuncia el PP, Montero ha dicho que no le consta "para nada". La vicepresidenta ha expresado que para el Gobierno lo importante es que la ley pueda completar todos los pasos hasta ser aprobada y ha acusado al PP de tratar de deslegitimar "permanentemente" al Congreso.