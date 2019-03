Fernández Díaz, sobre las detenciones: "Son el acta de defunción de ETA"

El ministro español afirmó que se trata de una "operación importantísima" de la Guardia Civil en el sur de Francia junto con los servicios antiterroristas de la Dirección General de Seguridad Interior de Francia con la detención de dos personas más además de Sorzabal y Pla, aunque Fernández Días no pudo confirmar si uno de ellos es José Antonio Urrutikoetxea "Josu Ternera".

"No lo puedo confirmar. Ha habido dos detenciones más, entre ellos el titular de la vivienda donde han sido detenidos, pero en estos momentos no tengo ninguna información sobre la que pueda confirmar que uno de los detenidos fuera efectivamente 'Josu Ternera', el padre o el hijo", respondió.

El ministro español de Interior precisó que "la operación sigue abierta". En su opinión, la operación de hoy significa "la detención de la cúpula política de ETA" y una intervención que pone de manifiesto "la extraordinaria colaboración bilateral que tenemos España y Francia en la lucha contra el terrorismo". Fernández Díaz subrayó que Pla y Sorzabal "eran los dos terroristas más buscados en estos momentos" y recalcó que "el Gobierno ni ha negociado, ni negocia ni piensa negociar con ETA".

"Lo que le queda a ETA es que reconozca que ya ha sido absolutamente descabezada, absolutamente desmantelada y está en sus manos el que quieran formalizar su disolución. Pero me atrevo a decir que prácticamente es el acta de defunción de ETA", continuó. "Es un día de enhorabuena y de felicitación a la Guardia Civil y en general a las Fuerzas de Seguridad del Estado, que desde hace años y años vienen combatiendo a ETA", se felicitó.

Fernández Díaz recordó que el 20 de octubre de 2011 se produjo la declaración de Aiete por la que ETA anunciaba el cese definitivo de su actividad terrorista. "Desde entonces en esta legislatura y con esta operación de hoy, debo decir que ha quedado prácticamente desmantelada, descabezada la estructura de ETA", agregó.

El ministro destacó que el aparato militar de ETA ya quedó extinguido, así como el aparto logístico con la detención de Izaskun Lesaka y los "taldes" que lo integraban también. "Ahora solamente les quedaba un aparato técnico-logístico encargado de la custodia de los zulos, a las órdenes de estas personas que hoy han sido detenidas, por tanto es un día de enhorabuena y felicitación", sostuvo. Dijo saber perfectamente que ETA pretende "perpetuarse como un actor político" pero que, con la operación de hoy, "lo tienen todavía más difícil, sino imposible".

"Sé perfectamente que no van a expedir un certificado de defunción si no hay una negociación", pero "no va a haber negociación", recalcó el ministro español. Recordó que el GRAPO "no se disolvió nunca" y es "una reliquia histórica y sangrienta del pasado". Si ETA quiere acabar como el GRAPO, afirmó, "allá ellos", pero en todo caso, "ya sea disueltos formalmente o no, la banda es una organización terrorista absolutamente derrotada, operativa y policialmente" y con la operación de hoy además sin "ninguna referencia de su organización a la cual se pueda visualizar".