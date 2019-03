Felipe González: "Nunca dije que Cataluña debía ser reconocida como nación"

LA ENTREVISTA TENÍA EL VISTO BUENO DE LA OFICINA DE GONZÁLEZ

Felipe González ha desmentido al periódico 'La Vanguardia' tras publicar su entrevista en la que asegura que nunca dijo que "Cataluña debía ser reconocida como nación". El exvicepresidente del Gobierno ha añadido además que nunca se le hizo esa pregunta, "esa frase no está en la entrevista, no la pronuncié y no me hicieron esa pregunta". Lo cierto es que desde que se publicó ese titular ha generado polémica entre los socialistas a los que se les ha preguntado en varias ocasiones si compartían o no la palabras del González entre ellos Pedro Sánchez. El líder del PSOE ha dicho que ya sabía que estas declaraciones eran falsas. Desde el diario el director adjunto ha dicho que la entrevistas fue enviada para que la supervisaran antes de su publicación, mientras que la respuesta de la ofinica de González fue "nada que objetar".