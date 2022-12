Tras el 20D, España tiene un Gobierno en funciones, no puede tomar ninguna decisión trascendente. El calendario tras las generales tiene muy pocas fechas, la incertidumbre que rodea a los resultados también se aplica a las fechas. Sin embargo, hay un día clave. El 13 de enero es la constitución de las Cortes. Los diputados electos irán y se distribuirán por sus grupos. El primer trámite que se llevará a cabo es la formación de la mesa.



La mesa que se configuré tendrá un carácter provisional con el diputado de más edad. Estará acompañado de dos secretarios, los diputados más jóvenes. Deberán decidir cómo componer la mesa, formada por un presidente, cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios.



Normalmente, la mesa del Congreso siempre se ha compuesto con diferentes personas en función de los grupos que componen el Congreso. De esta forma, no resultará nada fácil decidiri quiénes forman parte de ella.



La primera decisión que deberá adoptar esta mesa es si considera, o no, enero un mes hábil. Parlamentariamente, enero es un mes inhábil, por lo que habría que tomar una decisión de carácter extraordinario.



A continuación, empezaría el inicio de la legislatura. En ella, el rey Felipe deberá empezar los contactos con los grupos y designar un candidato a la Presidencia. No hay fecha, no hay límite. Normalmente este proceso ha costado entre siete y diez días. Sin embargo, en esta ocasión, podría tardar un poco más.



En una primera votación, el candidato deberá obtener la mayoría absoluta. Como es previsible, no la obtendrá. A continuación, en 48 horas, se llevará a cabo la segunda votación y valdría en ella una mayoría simple. No obstante, si el Presidente no es investido, el rey puede proponer otro candidato y se inicia el proceso de nuevo.



En caso de que trascurran dos meses desde la primera sesión de investidura, se disuelven las Cortes y se convocan elecciones.