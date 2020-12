Nuevos mensajes del exnúmero dos de Interior, Francisco Martínez, a los que ha tenido acceso en exclusiva laSexta. En esta ocasión, se ha podido leer a Martínez afirmando que se ha metido en este lío por ser comprometido y leal, lo que cree que ha sido "su gran error". Se trata, sin embargo, de una lealtad que no está obligado a mantener, según le asegura su asistente.

"Ya, pero eso no me exonera, I. Soy un pringado utilizado", le responde Martínez, a lo que ella contesta: "Pero tú no tienes que asumir lo de otros. Tú no has hecho nada por tu propia iniciativa". Su asesora insiste en esta idea: alguien quiere que él sea el chivo expiatorio: "Te han engañado, pero no eres un delincuente ni un corrupto".

El exdirigente lamenta la situación: "Eso lo sabemos tú y yo, y algunos más. Es evidente que no valoré bien los riesgos. Estuvimos en una piscina de tiburones". Ella sigue intentando animarle: "No los valoraste porque no eres como ellos, y no tenías ninguna experiencia con esto". Pero él se limita a repetir que es "un pringao, tonto y utilizado". "Tonto no. Novato. Que no es lo mismo", le corrige la asesora.

Sin embargo, esto lleva al propio Martínez a asegurar en dichos mensajes que no está "dispuesto a comerse el marrón" solo. "Tú ni siquiera eras del PP", le comente 'I', a lo que el exnúmero dos añade: "Y los papeles de Bárcenas y de su puta madre me importaban una higa (SIC)". La asistente opina en este punto que es "lógico", y reclama que "busquen entre los que sí les importaba".

No es el único momento en que se puede ver a Martínez muy afectado. Los mensajes del teléfono del exsecretario de Estado con su mujer también son muy reveladores: "Esto me va a hundir, L". Su esposa afirma que le "hundirá", pero que volverán a "salir a flote": "Lo haremos juntos, cielo". Martínez considera que de no haber sido por el caso Villarejo hubiera tenido buenas opciones en un Gobierno de Casado.