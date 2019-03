Un exalcalde vinculado a la Púnica se derrumba ante el juez: "Póngame una fianza, yo la pago"

Si de algo se arrepiente el exalcalde de Serranillos del Valle es de haber conocido David Marjaliza. "Maldita la hora en la que me presentaron a ese señor", afirmaba Antonio Sánchez Fernández.



En la declaración ante el juez Eloy Velasco, al que ha tenido acceso en exclusiva laSexta Noticias, Antonio Sánchez niega haber amañado ningún contrato con el presunto cerebro de la trama Púnica. "Lo único que quería era intentar quitármelos de encima y no salían ni con agua caliente, señoría", declaraba.

El juez también le pregunta a Sánchez por el momento en que fue sorprendido por la Guardia supuestamente llevándose cajas con documentación del Ayuntamiento de Serranillos. "Yo no me he llevado ninguna caja del ayuntamiento", decía.



El alcalde niega rotundamente haber amañado un contrato de cinco millones de euros con Marjaliza. Además desmiente haber financiado su operación de reducción de estómago con dinero público



Según la fiscal hay multitud de indicios que prueban que el contrato estaba amañanado, al final del interrogatorio Antonio Sánchez se derrumba. Yo no he hecho nada con estos señores. Lo único que quería era quitármelos de encima, póngame una fianza, yo la pago.

Otro exalcalde investigado, el de Parla, también ha negado haber amañado un contrato de 66 millones de euros con Marjaliza. Además asegura desconocer al presunto cerebro de la trama Púnica. Sin embargo, un técnico del Ayuntamiento contó a la Guardia Civil que la empresa Cofely elaboró la condiciones del concurso supuestamente amañado por José María Fraile.