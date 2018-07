Estas son las seis noticias más importantes de este jueve 29 de junio de 2017

LA ACTUALIDAD DEL DÍA, EN LASEXTA

laSexta Noticias recopila las informaciones más importantes que se han sucedido a lo largo del día. 'El Congreso calla tras saberse que el rey Juan Carlos está "dolido y enfadado', 'Cristóbal Montoro no se plantea dimitir tras su reprobación' y 'El Parlament catalán insta a no dar ayudas a medios que no publiciten el referéndum', son algunos de los titulares del día.