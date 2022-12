LA CANDIDATA DEL PP 'ACLARA' SU PROPUESTA

La candidata del PP a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, parece que no se aclara. Después de proponer un Gobierno de coalición en el que se incluyeran todos los partidos, da marcha atrás con tal de impedir un Ejecutivo de Ahora Madrid. Carmena cree que Aguirre no está a la altura y que alguien se lo debería decir. Según ha podido saber laSexta Noticias, miembros de la dirección del PP piden a Rajoy que quite a Aguirre al frente del PP de Madrid y nombre una gestora.