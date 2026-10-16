Esperanza Aguirre copia la motosierra de Milei y propone prohibir las manifestaciones en la calzada

Los detalles Ahora, Esperanza Aguirre pide prohibir las manifestaciones por la calzada. Pero no siempre ha defendido lo mismo. Porque cuando en noviembre de 2023 las manifestaciones eran frente a la sede del PSOE en Ferraz, era ella misma la que instaba a la gente a cortar el tráfico.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sugiere seguir el ejemplo de Javier Milei en Argentina y prohibir las manifestaciones en la calzada para evitar el colapso de las ciudades. Durante una entrevista en la Universidad CEU San Pablo, Aguirre afirmó que la gente podría manifestarse por la acera. Sin embargo, esta postura contrasta con su actitud en noviembre de 2023, cuando instó a cortar el tráfico frente a la sede del PSOE en Ferraz. Javier Milei, al asumir el gobierno, implementó un "protocolo anti-piquetes" que incluyó la prohibición de manifestaciones.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre cree que hay que fijarse más en lo que hacen fuera, en concreto, en lo que hace Javier Milei en Argentina con las protestas: prohibirlas directamente.

"Lo primero que tenemos que hacer es lo que ha hecho Milei, es que ha prohibido las manifestaciones por la calzada, porque es que sino es el colapso de todas las ciudades", ha dicho Aguirre en una entrevista en la Universidad CEU San Pablo.

Ante esto, el entrevistador le ha insistido que, entonces, "en Colón tampoco podrían manifestarse". "No claro que no, la gente puede ir por la acera", ha respondido la expresidenta de la CAM.

Ahora, Esperanza Aguirre pide prohibir las manifestaciones por la calzada. Pero no siempre ha defendido lo mismo. Porque cuando en noviembre de 2023 las manifestaciones eran frente a la sede del PSOE en Ferraz, era ella misma la que instaba a la gente a cortar el tráfico.

En cambio, ahora quiere copiar el modelo Milei. A finales de 2023, nada más llegar al Gobierno en Argentina, Javier Milei sacó su motosierra y entre las cosas que prohibió fueron las manifestaciones, lo que denominó protocolo anti-piquetes.

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