Esperanza Aguirre conocía los chanchullos de Granados, según Manos Limpias

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, quiso advertir a Aguirre de que existía un documento en el que se expica lo que ahora se conoce como la operacion Púnica. No se lo pudo dar a ella directamente, pero organizó una reunión: "Aguirre me prepara una reunión con Granados, hay un interlocutor, Güemes, entonces consejero de Sanidad. Entonces, Granados lo negó todo y arremetió contra David Merino, autor del documento y empresario que después contó las cacerías y la presunta trama corrupta en 'Interviú'.



Aguirre pidió explicaciones a Granados por la información, aunque no recuerda si Manos Limpias le hizo llegar antes los datos. Además, cuando estalló el caso dijo desconocerlo: "Si hubiera tenido alguna sospecha, hubiera actuado con prontitud". Además, Aguirre también lo negó en 'Al Rojo Vivo', igual que lo ha negado Ignacio González, su sucesor al frente de la Comunidad de Madrid.



Aunque no es la primera vez que a Aguirre le pasa algo así. La historia recuerda a la trama Gürtel. El concejal de Majadahonda que la destapó informó, según afirma, a Esperanza Aguirre y ella no hizo nada a pesar de presentarse como la abanderada de la lucha contra la corrupción.