Esperanza Aguirre: "Al irme, se ha caído la moto que malísimamente aparcada había dejado un agente de Movilidad"

SE HA DADO A LA FUGA TRAS ARROLLAR LA MOTO

Esperanza Aguirre se ha dado a la fuga tras arrollar la moto de un agente de Movilidad que le había sancionado por estar mal aparcada. Así lo ha explicado la presidenta del PP madrileño en Onda Cero: "Estaba sacando dinero en un cajero, había parado un taxista delante de mí en Callao y yo digo, mientras se baja el pasajero saco dinero. Cuando he llegado un agente de Movilidad me estaba poniendo una multa. Tras pedirme toda la documentación me dice que la multa me la va a dejar. Al irme yo, he arrollado la moto que malísimamente aparcada había dejado otro agente de Movilidad. Se ha caído la moto, yo tengo seguro a todo riesgo pero no han querido hacerlo".