Las empresas de los papeles de Bárcenas se financiaban principalmente con dinero público

¿Cómo disparar los beneficios de tu empresa gracias a adjudicaciones públicas? La lección podrían explicarla con solvencia algunas de las empresas donantes del Partido Popular, que descaradamente han basado sus beneficios en grandes contratos concedidos por administraciones gobernadas por el PP.



El ejemplo más claro, el de la empresa Aldesa. La apunta la UDEF en su último informe, la mercantil aparece en los papeles de Bárcenas como una de las sociedades más generosas con Génova. Entre 2002 y 2004 donó casi 300.000 euros. Al mismo tiempo, más del 90% del dinero facturado provenía precisamente de contratos adjudicados por administraciones populares.



Lo mismo ocurrió con empresas como Licuas, Constructora Hispánica o Sedesa, la mercantil vinculada a Juan Cotino, Presidente de las Cortes Valencianas. Se conocen estos datos mientras siguen llegando al Congreso ideas para la regeneración democrática que convienen no perder de vista. Una, fiscalizar a los partidos pero también a sus fundaciones. Otra, las donaciones no dinerarias sino por ejemplo, las inmobiliarias.



La Policía ha dicho que no puede concluir que haya relación entre donaciones y adjudicaciones pero sí advierte que la generosidad de las empresas se multiplica cuando hay elecciones a la vista.