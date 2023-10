Respaldo a la amnistíade los empresarios catalanes como "una vía de solución". Así la defiende el Cercle d'Economia, que no obstante la condiciona a que los independentistas renuncien a la vía unilateral. Así lo ha matizado su presidente, Jaume Guardiola, este jueves: "¿Una amnistía para que los partidos independentistas mantengan la unilateralidad? ¿Una amnistía para no hacer nada y mantener el problema de fondo? Entonces la respuesta, es no", ha aclarado.

Una posición que choca de frente con el firme rechazo de la CEOE. "Que no consideramos la palabra amnistía y que no estamos de acuerdo lo he dicho clarísimo", ha aseverado su presidente, Antonio Garamendi. Su vicepresidente, representante de los autónomos, comparó la amnistía a los políticos con borrar las multas o las deudas de los ciudadanos.

Sin embargo, la patronal catalana de la pequeña y mediana empresa apoya abiertamente la medida. El presidente de PIMEC, Antoni Cañete, abogaba a principios de este mes por "devolver la política a su lugar" e incidía en que "resolver los problemas políticos fuera del ámbito político es una anomalía".

Foment del Treball, en cambio, se pone más de perfil. "En temas políticos, ni hemos entrado ni vamos a entrar", se ha limitado a afirmar su presidente, Josep Sánchez Llibre, al ser preguntado por esta cuestión, aunque ha reconocido que visitó en Bruselas y que mantiene contactos con Carles Puigdemont.

Relaciones con el nacionalismo catalán que Alberto Núñez Feijóo quiere normalizar "desde la discrepancia", según ha manifestado ahora el líder del PP. Isabel Díaz Ayuso, por su parte, dice no estar en la estrategia nacional del partido, pero defiende que Feijóo "está haciendo lo mejor que puede su trabajo para dar sensatez a tanto disparate".